Ilie Dumitrescu, critici dure pentru vedetele lui Dinamo după remiza de la Mioveni: „E al doilea meci slab la rând”

Vedetele lui Dinamo au intrat din nou în vizorul lui Ilie Dumitrescu după remiza obținută de „câini” pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-1, în etapa a 14-a din Liga 1. Fostul internațional român a subliniat că mai mulți jucători importanți ai formației bucureștene nu reușesc să atingă nivelul așteptat, aflându-se la al doilea meci consecutiv sub așteptări.

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a fost unul dintre jucătorii criticați de Dumitrescu, care a remarcat lipsa de consistență a acestuia după un nou meci modest, la doar câteva zile după prestația palidă din derby-ul cu Rapid. Alături de Cîrjan, nici Alex Musi și Danny Armstrong nu au reușit să iasă în evidență, în ciuda faptului că Armstrong semnase recent un hattrick contra FCSB.

„Dinamo, în seara asta, nu a avut consistență pentru că nici Cîrjan… E la al doilea la meci la rând când nu se ridică la un nivel foarte bun, după meciul cu Rapid. Musi, puțin în primele minute, Armstrong, periculos doar să bată fazele fixe”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.