Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un jucător de la FCSB : „Are o tehnică superioară!”

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe tânărul Lixandru, de la FCSB. Analistul TV i-a urmărit prestația în victoria bucureștenilor cu Hermannstadt (3-0).

Fostul internațional român i-a remarcat calitățile. Iată cea s pus despre Lixandru.

„Are o tehnică superioară!”

`Foarte solidă FCSB în linia de mijloc. Lixandru e un jucător care dă echilibru. Recuperează, are o tehnică superioară pentru poziția asta de mijlocaș central. Se cunoaște că are școala asta a FCSB-ului. Are o progresie bună cu mingea la picior. Și Tavi Popescu a avut o seară bună, a centrat la golul 3”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.