Ilie Dumitrescu, dezamăgit de fotbalistul de la FCSB, după înfrângerea cu Bologna: „Am crezut în el”

FCSB a suferit o înfrângere dureroasă pe teren propriu în faza grupelor UEFA Europa League, cedând în fața echipei Bologna cu scorul de 1-2. Golul campioanei României a fost marcat de Bîrligea (54), în timp ce italieni au punctat rapid prin Odgaard (9) și Dallinga (12). După meci, fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu a făcut o analiză dură a prestației campioanei României, evidențiind mai multe probleme.

Dumitrescu a subliniat că nivelul fizic al echipei nu se mai ridică la standardele sezonului trecut, din cauza numeroaselor accidentări în posturi-cheie și instabilitatea lotului, cu multe schimbări de la un meci la altul, ceea ce afectează omogenitatea și exprimarea pe teren. Mai mult, a atras atenția că lipsa încrederii în rândul liderilor echipei este o problemă gravă, care se reflectă în rezultate și atitudine.

Fostul internațional a mai spus că, deși a crezut foarte mult în fotbalistul Dennis Politic, acesta nu a reușit să se impună sub presiunea jocurilor europene, a așteptărilor publicului și a presiunii din partea conducerii clubului. „Dacă mă întrebai pe mine dacă îl iau pe Politic, spuneam da, dar iată ce înseamnă presiunea…”, a spus Dumitrescu.

Din punctul său de vedere, FCSB trebuie să își întărească lotul deoarece sunt necesari jucători pe mai multe posturi pentru a face față cu succes atât competițiilor interne, cât și celor europene. Deși a recunoscut că unii jucători precum Șut au fost până acum esențiali, nivelul general al echipei este sub cel al sezonului precedent, fapt ce explică evoluțiile slabe recente.

„Este un cumul de factori și vorbim aici de două aspecte extrem de importante

Unu, din punct de vedere fizic (n.r. echipa) nu mai este la același nivel ca în sezonul trecut, foarte mulți accidentați în poziții cheie. Nu mai există omogenitate, pentru că sunt foarte multe schimbări de la un meci la altul și asta se vede și în exprimarea echipei.

Iar în momentul în care ajung doi sau trei lideri ai echipei să spună că nu mai au încredere, e destul de grav și se reflectă și în ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Azi (n.r joi) a fost o diferență foarte mare în exprimare, față de ceea ce a arătat FCSB anul trecut în sezonul de Europa League și de ce a arătat cu Young Boys și cu Bologna.

Sunt convins că se va întări lotul, mai ales că este nevoie de jucători pe mai multe posturi, nu numai cele enumerate de el (n.r. Gigi Becali).

Nu putem judeca un fotbalist ca Șut, să-l scoatem complet din ecuație pentru un joc. Adică, până acum, Șut a fost un jucător exponențial, extrem de important în economia jocului pentru FCSB. Mai mult, sezonul ăsta niciunul dintre ei nu a jucat la același nivel ca sezonul trecut.

Uite, de exemplu, eu am crezut foarte mult în Politic. Dacă pe mine mă întrebai dacă îl iau pe Politic, spuneam da.

Poate voi nu aveați aceeași părere, dar eu am crezut foarte mult în Politic.

Uite ce înseamnă presiunea, uite ce înseamnă cupe europene, uite ce înseamnă să joci cu presiunea publicului, a rezultatului, a patronului și la o echipă care trebuie să câștige fiecare meci”, a mai spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.