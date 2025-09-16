Ilie Dumitrescu, după ce a văzut jocul lui Dinamo din meciul cu Petrolul: „Super inteligent”

Dinamo continuă forma excelentă în SuperLiga României și a obținut o victorie clară, 3-0, în deplasare la Petrolul Ploiești, într-un meci disputat pe stadionul „Ilie Oană”. Golurile echipei din Ștefan cel Mare au fost marcate de Cîrjan (minutul 44), Armstrong (60) și Sivis (90+6), iar echipa se poziționează acum pe locul 3 în clasament, cu 18 puncte.

Ilie Dumitrescu a fost impresionat de jocul prestat de elevii antrenorului Zeljko Kopic. Fostul internațional a remarcat „un joc super inteligent, elaborat, cu identitate”, apreciind mobilitatea și pozițiile fixe bine gestionate ale jucătorilor. De asemenea, Dumitrescu a evidențiat faza golului doi, marcat de Armstrong, despre care a spus că doar portarul Florin Prunea putea interveni decisiv pentru a-l opri.

„Au jucat cu poziții fixe. Am văzut o asociere foarte bună între Armstrong și Musi la al doilea gol. Pentru Armstrong finalizare clasică, cu șiretul, doar Prunea putea să o mai scoată pe asta. Numai Prunea putea să o scoată. Un joc controlat de Dinamo. Un joc consistent în partea a doua.

Au jucat super inteligent, repet, au un joc elaborat, un joc cu identitate. Au mobilitate în mijloc. Benzile la fel, un joc foarte bun. Cîrjan are libertatea de acțiune, este peste tot. Foarte bun aportul fundașilor laterali. Un meci bun, solid, confirmă tot ceea ce au arătat în sezonul trecut, plus că acum și-au câștigat un loc în clasament, sunt acolo sus”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.