Ilie Dumitrescu îl pune la zid pe Mihai Pintilii: ”Nu mi se pare foarte ok!”

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din România, a sesizat comisia de la FRF, deoarece Pintilii nu are carnet de antrenor.

Pintilii i-a răspuns lui Burchel, iar declarațiile antrenorului de la FCSB nu au fost pe placul lui Ilie Dimitrescu.

”L-am susținut pe Pintilii, dar să nu fii pregătit când îți pune cineva o întrebare de genul ăsta și să îmi vii cu chestiile astea nu mi se pare foarte ok. ’Domne, sunt angajat al clubului, am o funcție de delegat al echipei, mi s-a dat și această atribuție să pot să antrenez echipa pentru că sunt angajat și mă subordonez celui care conduce acest club. Că nu a fost un principal e vina clubului, nu am eu de ce să sufăr’.

Asta este greșeala clubului, dă-i, domnule, amendă clubului. E responsabilitatea clubului. Cineva pune un om care nu are calificare să conducă activitatea unei societăți care are un buget de 10-12 milioane.

Asta e problema clubului, nu a delegatului echipei. Pintilii trebuia să vină pregătit, nu să vina să spună că îl arestează, că îl dă afară din țară sau ce a spus el pe acolo”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club.