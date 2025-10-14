Ilie Dumitrescu intervine în scandalul legat de convocările la națională: „Nu putem să vorbim că e terminat. Să nu intrăm într-o zonă de-asta”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a luat poziție după controversele legate de situația mijlocașului Răzvan Marin, care nu a prins niciun minut în victoria României cu Austria, scor 1-0, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

În ciuda declarațiilor inițiale ale selecționerului Mircea Lucescu, care susținea că Marin este accidentat și de aceea a convocat în locul său pe Adrian Șut, tatăl jucătorului, Petre Marin, a afirmat că fiul său s-a antrenat și era apt de joc pentru partida cu Austria.

Ilie Dumitrescu a ținut să sublinieze că Răzvan Marin rămâne o certitudine la națională, evidențiind performanțele acestuia în echipă: „Răzvan Marin e o certitudine pentru echipa națională. El a demonstrat la turneul final, a dat goluri, a fost cel mai bun marcator din Liga Națiunilor. A fost peste toți atacanții.”

De asemenea, fostul fotbalist a elogiat decizia de a-l titulariza pe Vlad Dragomir, dar a avertizat să nu se pună presiune sau să se creadă că Marin este „terminat”.

Nu putem să vorbim de Răzvan Marin că e terminat. E important să ai soluții. Dragomir e remarcatul meu. Să nu-l punem pe Răzvan Marin într-o zonă de-asta…

Răzvan Marin a jucat în Italia, joacă în Grecia. Vlad Dragomir joacă în Cipru. Nu putem să vorbim de Răzvan Marin care a avut constanță, a calificat echipa, s-a câștigat grupa cu el… Nu are Mircea Lucescu câte 5 soluții pe post”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.