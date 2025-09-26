Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după strategia care a adus victoria FCSB în Europa League
FCSB a început cu dreptul aventura din grupele principale ale Europa League, obținând o victorie crucială cu 1-0 în fața formației Go Ahead Eagles, grație golului lui David Miculescu. La finalul partidei, Ilie Dumitrescu l-a chestionat direct pe Gigi Becali în legătură cu poziția lui Mamadou Thiam, primind un răspuns categoric: „Thiam va fi numai în stânga, iar Bîrligea va fi numai atacant”.
Fostul internațional a lăudat modul în care FCSB a evoluat în Olanda și l-a remarcat pe Denis Alibec, apreciind unitatea din vestiar.
„O victorie, într-un stil ca ăsta, în care FCSB a făcut un joc foarte bun, arată multe. Joci din trei în trei zile, poți să recurgi și la o apărare, cum a fost acum în Olanda. Au avut ocazii și în campionat, dar nu au fructificat situațiile de gol.