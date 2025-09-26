Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după strategia care a adus victoria FCSB în Europa League

Este momentul ca toți liderii echipei să joace la fel. Mi-a plăcut că Alibec a jucat foarte bine și nu e supărat. Pentru că nu te simți comod sau foarte bine că te-a scos în minutul 45, sau că vin niște scouteri după tine și tu ești rezervă, Bîrligea.

Dar am văzut unitatea și că toată lumea acceptă ce decide ‘Don Gigi’.

Eu, dacă eram Bîrligea, spuneam că vreau să joc. ‘De ce să nu joc în Europa?’ De aceea spun că e un rezultat mare, pentru că au acceptat statutul ăsta legat de intrări și ieșiri și e mare rezultat și pentru moral”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform sursei menţionate anterior.