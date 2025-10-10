Ilie Dumitrescu mizează pentru meciul cu Austria pe jucătorul la care nu se aștepta nimeni: „Cred ca el va fi. O să vedeți!”

România s-a impus în fața Moldovei cu 2-1, într-un amical disputat pe Arena Națională, iar Ilie Dumitrescu a propus un pariu surpriză: Lisav Eissat să fie fundaș stânga titular contra Austriei în preliminariile CM 2026, spunând că tânărul născut în Israel a impresionat prin viteză și siguranță defensivă.

Louis Munteanu a marcat primul său gol la echipa națională, deschizând scorul, iar Ianis Hagi i-a readus pe tricolori în avantaj înainte de pauză, după o greșeală a portarului Ionuț Radu care a permis Moldovei să egaleze.

Lisav Eissat, debutant în centrul defensivei, a primit laude din partea lui Ilie Dumitrescu, care mizează că selecționerul Mircea Lucescu îl va folosi titular pe flancul stâng al apărării, în ciuda concurenței cu Chipciu, Opruț și Ciubotaru.

Mircea Lucescu a precizat că jucătorii folosiți contra Moldovei vor fi menajați pentru duelul important cu Austria.

„Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?

Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.