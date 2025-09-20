Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani – FCSB 3-1: “Cum să dai tu sfaturi?” Mesaj direct pentru Charalambous

FCSB e la pământ în acest debut de sezon de Liga 1, iar adversarii lui Gigi Becali din campionat l-au ironizat pe omul cu banii de la campioana en-titre. Unul dintre ei a fost Valeriu Iftime, cel care i-a şi aplicat ultimul eşec, Botoşani – FCSB 3-1.

Dumitrescu l-a taxat pe omul cu banii din Moldova, cel care a susţinut că Elias Charalambous e cel vinovat pentru situaţia în care a ajuns FCSB şi că ar trebui demis de Becali.

”Nu ar fi fost mai bine sa vorbească de echipa lui, de FC Botoșani? Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoșani. Nu înțeleg asta. Ok, euforie, e bucuros, sunt convins ca sunt prieteni, dar…”, a spus Dumitrescu.

”Charalambous e vinovat, 100%! A făcut ceva? Am văzut o echipă pe care a bătut-o Botoșaniul. Dacă vrea mai mult, are nevoie de mai mult. Nu a bătut-o nimeni în maniera asta”, a mai spus analistul citat de digisport.ro.