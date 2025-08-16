Ilie Dumitrescu știe cine va lua Balonul de Aur: ”Nu mai sunt dubii!”

În această iarnă, va fi decernat un nou Balon de Aur.

Cei doi favoriți la trofeu sunt Dembele de la PSG și Lamine Yamal de la Barcelona.

Ilie Dumitrescu crede că Dembele va câștiga clar acest trofeu.

”Dembele a ieşit cel mai bun om al finalei de Champions League şi cel mai bun al Supercupei.

Nu mai sunt dubii la cine va câştiga Balonul de Aur. A câştigat campionatul Franţei, Cupa Franţei, Champions League, Supercupa”, a spus Ilie Dumitrescu, la DigiSport.