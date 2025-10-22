Ilie Dumitrescu, uimit de jocul excepțional al lui Dennis Man: „Top Class”

Dennis Man a strălucit în meciul de Liga Campionilor dintre PSV și Napoli, contribuind decisiv la victoria clară a echipei sale, 6-2, cu două goluri remarcabile. Fostul internațional român Ilie Dumitrescu a avut numai cuvinte de laudă pentru performanța atacantului român, apreciind mai ales al doilea gol, pe care l-a catalogat drept „Top Class”.

Man a deschis scorul cu un gol simplu, dar eficient, după o pasă perfectă a colegului Mauro Junior, iar al doilea a fost o capodoperă: a driblat în flancul drept, a pătruns în centrul careului și a șutat puternic din afara careului, plasând mingea la colțul scurt, lăsând portarul advers fără șanse.

„Golul doi a fost de Top Class. După ce a preluat și a înaintat spre interiorul careului, a șutat în momentul ideal. Gol senzațional, imparabil. Într-o astfel de fază, tu, ca portar, te aștepți să dea la lung, dar el a ales să șuteze la scurt. Șut puternic, imparabil.

Este foarte bine că Dennis și-a așteptat rândul, s-a antrenat, a jucat mereu așa cum trebuie și se vede. Reușitele astea înseamnă foarte mult pentru el și nu numai, mai ales la acest nivel”, a transmis Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Această performanță marchează primele goluri ale lui Dennis Man în cea mai prestigioasă competiție europeană intercluburi, acestea venind în doar al patrulea meci de Champions League pentru PSV și al doilea ca titular. După transferul său în vară pentru 8,5 milioane de euro de la Parma, Man a început să joace constant din octombrie, iar aceste reușite îi confirmă ascensiunea și valoarea la cel mai înalt nivel continental.

UEFA l-a desemnat pe Dennis Man cel mai bun jucător al partidei, iar în urma acestui meci, internaționalul român a ajuns la trei goluri pentru PSV în toate competițiile, inclusiv Eredivisie.