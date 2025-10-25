Ilie Dumitrescu, verdict despre scandalul dintre Rădoi și Baiaram: „Așa ceva nu se iartă la marile cluburi”

Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul fierbinte dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, după ce mijlocașul oltenilor a fost exclus din lot pentru gestul de frustrare avut la anunțarea echipei de start în duelul cu Noah din Conference League. Fostul internațional român nu a ezitat să-l critice pe Baiaram pentru reacția impulsivă, dar cere ambele părți să treacă peste conflict și să readucă echilibrul în vestiar.​

Ilie Dumitrescu subliniază că Baiaram a greșit, subliniind importanța disciplinei la nivel de club.

Fostul internațional cere conducerii clubului să gestioneze mai bine situațiile de criză între jucători și antrenori, dar crede că Baiaram ar trebui să-și ceară scuze colegilor.

„Baiaram a greșit. S-a anunțat echipa, nu s-a făcut ședința la hotel sau în cantonament, la bază. A anunțat echipa în vestiar, asta făcea și la națională, să-i țină pe toți concentrați. Când se anunță formula de start și tu ai o ieșire de genul acela…nu mai ai nicio șansă tu ca jucător, a ieșit din vestiar, Rădoi a avut imediat reacție, mergi și stai în tribună.

Aici a greșit Baiaram, el are responsabilitatea, antrenorul. Trebuie să ai o educație profesională să faci asta, cineva în club trebuie să managerieze și situațiile astea, de când a apărut primul incident. Când vine un antrenor cu personalitate ca Rădoi, cineva din club trebuie să-i pregătească pe jucători. Aici a greșit el. Acum trebuie să-și ceară scuze în fața colectivului, a grupului. Dacă l-ai pus într-o situație de genul acesta trebuie să înțelegi și tu, ca antrenor, că ai nevoie de un astfel de jucător.

Niciodată nu poți să renunți la Bellingham, la Vini sau la Mbappe. A încercat-o și Xabi Alonso, dar trebuie să gestionezi și jucătorii cu personalitate. În contextul acesta, nu trebuia ca Baiaram să facă asta, cu echipa națională, cupe europene…nu e bine să apară chestia asta. În general, trebuie să gestionezi relația cu cei mai importanți jucători din vestiar, ca antrenor”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.