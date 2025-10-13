Ilie Năstase avertizează după victoria cu Austria: „Trebuie să rămânem realiști, nu am obținut nimic!”

După victoria emoționantă a naționalei României în fața Austriei, Ilie Năstase a oferit un semnal de alarmă, subliniind importanța temperării entuziasmului. Fostul mare tenismen consideră că, deși rezultatul oferă speranțe fanilor, calificarea nu este încă asigurată și jucătorii trebuie să mențină aceeași linie pentru a atinge „trofeul” dorit.

Năstase a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă naționala, inclusiv lipsa de experiență în ritmul meciurilor dese.

Fostul sportiv a comentat și atacurile la adresa lui Mircea Lucescu, spunând că societatea nu își respectă valorile. „Nu mi se pare șocant ce s-a întâmplat cu Lucescu. Cine scapă fără lovituri în România? Dacă faci 100 de lucruri bune și unul mai puțin bun, acesta va fi promovat pentru a genera polemică. În alte țări, oamenii valoroși sunt respectați pentru întreaga lor carieră,” a mai spus Năstase.

Ilie Năstase consideră că drumul spre Cupa Mondială este unul dificil, mai ales când sunt confruntate echipele mai slab cotate.

„A fost un meci foarte greu, câștigat pe bune, meritat. Și a ieșit bine. Fiindcă, uneori, poți să joci bine și să pierzi. A fost un rezultat OK, care ne dă speranțe, e bine, dar… Atât! Trebuie să realizăm că n-am obținut nimic, să ne păstrăm pe această linie pentru „trofeu”, pentru calificare. Și sper ca, la un moment dat, și jucătorii români să fie capabili să joace din trei în trei zile ca fotbaliștii de afară. Se simte că n-au acest traseu, de aceea, chiar și cei de echipa națională, fie se accidentează, fie obosesc după un timp.

Nu mi se pare deloc șocant ceea ce s-a întâmplat cu Lucescu. Cine scapă în România fără lovituri? Cine scapă fără să fie luat în colimator? Mai ales dacă a făcut ceva pentru România! Dacă faci 100 de lucruri bune și un lucru mai puțin bun, doar ăsta ultimul este scos în evidență și amplificat, ca să creeze polemică și certuri. În altă țară, dar nu în România, ar fi apreciat pentru tot ceea ce a făcut.

Să vedem ce va urma. Ar fi foarte frumos să ajungem la Mondial. Însă e foarte greu. Nu mi-e frică deloc cu echipele mari, cu alea considerate bune și mai bune, de alea mici mi-e teamă, că joacă la disperare cu noi”, a declarat Ilie Năstase, conform gsp.ro.