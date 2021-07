Ilie Năstase, cadou inedit! Cum şi-a sărbătorit ziua de naştere

Ilie Năstase şi-a sărbătorit ziua de naştere la Costineşti. Primul lider ATP din istoria tenisului a împlinit 75 de ani la începutul săptămânii.

Năstase a povestit cum şi-a petrecut ziua de naştere la malul mării, dar şi ce dorinţă şi-a pus de această dată.

”M-au sunat familia, prietenii, am stat toată ziua cu telefonul la ureche. Ioana mi-a dăruit un parfum care-mi place mie, și o cămașă pe care mi-a cumpărat-o din Grecia. Sincer să fiu, nu prea am nevoie de nimic, am de toate. Liniște, iubire și sănătate vreau de la acest an. Și, probabil, o casă la malul mării.

Chiar i-am spus și soției mele că a fost cea mai frumoasa zi pe care mi-am serbat-o în viața mea. Cât suntem tineri alergăm după obiecte și lucruri nesemnificative, dar odată cu vârsta ai suficientă înțelepciune să apreciezi ce e cu adevărat important în viața unui om”, a spus Ilie Năstase, pentru Click.

Năstase, cunoscut pentru firea petrecăreaţă, şi-a dorit un eveniment mai restrâns în acest an.

”A fost o zi frumoasă pentru că am avut alături de mine cel mai important om, pe soția mea, Ioana, și un cuplu de prieteni. Anul acesta mi-am dorit altceva, mai multă liniște. Nu am organizat nimic, pentru că am vrut ceva intim. Am avut muzică bună, în surdină, și am stat până la 4 dimineața. Cred că am fi prins răsăritul dacă nu era Ioana obosită”, a mai spus Ilie Năstase.