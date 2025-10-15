Ilie Năstase divorțează de a cincea soție. Ioana a făcut primele declarații despre separare: ”Fără partaj”

S-au căsătorit în urmă cu 6 ani, însă relația a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri. Acum Ilie Năstase divorțează de a cincea soție, o frumoasă constănțeancă mai mică cu 29 de ani. Ioana a făcut primele declarații despre separarea de sportivul care are 5 copii.

Ilie Năstase divorțează de a cincea soție, Ioana

Ilie Năstase se pregătește să pună capăt celui de-al cincelea mariaj. Ioana Simion, femeia cu care s-a însurat civil în 2019, a a anunțat că a făcut pasul decisiv, după ce a trecut prin mai multe situații tensionate.

Frumoasa brunetă și-a dorit ca separarea să se facă la notar, însă lucrurile nu au mers cum trebuie. Sportivul a sperat că aceasta se va răzgândi. Astfel, afacerista a decis că este momentul să meargă în instanță pentru desfacerea căsniciei care durează de 6 ani.

Prima înfățișare în fața judecătorului este programată pentru finalul lunii octombrie. Femeia de afaceri a subliniat că nu mai locuiește sub același acoperiș cu fostul jucător de tenis. În plus, între ei nu va exista o împărțire a bunurilor materiale.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună.

Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem.

Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a explicat Ioana Năstase, pentru .