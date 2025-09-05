Ilie Năstase, reacție directă după transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „S-a dus pentru bani, dacă a negociat tăticul lui!”

Ilie Năstase consideră că Ianis Hagi a ales Alanyaspor în principal pentru bani, subliniind rolul decisiv pe care l-ar fi avut tatăl său, Gică Hagi, în negocieri. Fostul lider mondial ATP a declarat că dacă ar fi fost în locul lui Hagi, ar fi ales și el Turcia, mai ales datorită aprecierii de care se bucură Ianis acolo, ținând cont că este născut în această țară.

Năstase ar fi vrut să-l vadă pe Ianis la FCSB, unde Gigi Becali s-a arătat dispus să-l primească și să-i ofere statut de titular. Totuși, Ianis Hagi a preferat să semneze cu echipa clasată pe locul 12 în Superliga Turciei, Alanyaspor, după despărțirea de Rangers. Năstase remarcă faptul că decizia s-a bazat pe calcule financiare și oportunitatea de a juca titular.

„Păi, cred că s-a dus pentru bani. A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că, dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e…

Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia. Deci e apreciat acolo. A făcut bine. Se duce unde joacă, probabil că, dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau.

(n.r. Dar e bine uneori să mai renunți la bani?) Păi, nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. locul 12) Ok. Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine acum, asta e”, a declarat Ilie Năstase, despre Ianis Hagi.