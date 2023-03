Ilie Poenaru, gata să o antreneze pe FCSB: ”E tentantă prin prisma lotului pe care îl are!”

FCSB are nevoie de antrenor cu licență PRO.

Leo Strizu a plecat de la echipă, iar Becali caută un nou antrenor.

Ilie Poenaru a spus că ar fi dispus să ajungă la FCSB.

„Sunt ceva discuții, dar așteptăm să vedem după ce răspuns voi primi de la comisie în legătură cu suspendarea pe care o am. Sunt la fel ca toți ceilalți, 4 etape. Motivarea dânșilor a fost că am dat indicații de la marginea terenului și m-am comportat ca un antrenor principal. Într-adevăr, am dat indicații, dar m-am comportat ca un antrenor secund, ceea ce scrie la ROAF.

Pentru asta am fost suspendat și amendat. Am fost în persoană la comisie și le-am spus că nu pot da o sancțiune unui om care se comportă într-un anumit fel pentru că fiecare are starea lui. Vedem și în Europa niște secunzi care sunt mai vulcanici decât principalii. Eu sper să nu stau primele 4 meciuri în tribună pentru că motivarea mea a fost cât se poate de realistă, de concretă. Am fost băgat în aceeași oală cu toți, iar eu nu trebuia să fac parte din acea categorie.

Eu am Facultatea de Sport, carnetul de antrenor, am și licența B, și licența A. Mie doar licența Pro îmi lipsește. Toate sunt făcute la noi la școală, nu în Moldova”, a spus Ilie Poenaru, la GSP Live.

„FCSB e tentantă prin prisma lotului pe care îl are. Eu îți garantez că orice antrenor din România își dorește să antreneze acel lot. Vorbesc strict de jucători, de echipă, la asta mă refer.

Ți-ar plăcea să antrenezi pentru că e foarte ușor de lucrat cu ei, e poate cel mai bun lot din România ținând cont și de vârsta pe care o au. Recunosc, mi-aș dori să antrenez un lot ca al FCSB-ului”, a mai spus Ilie Poenaru.