Ilie Stan, prima reacție după eșecul cu CSA Steaua: „E o diferență mare de calitate între noi și ei!”

Antrenorul celor de la FC Brașov a oferit prima impresie la finalul duelului cu „militarii” și consideră că valoarea elevilor lui Daniel Oprița a fost una net superioară echipei sale!

Brașovenii au cedat pe teren propriu, scor 0-1, în fața celor de la CSA Steaua, însă Ilie Stan nu a fost dezamăgit după acest rezultat. Adus la echipă pentru a construi o nouă echipă competitivă în următoarele sezoane, tehnicianul în vârstă de 53 de ani a mărturisit că are nevoie de răbdare pentru a culege primele roade ale proiectului care se întinde pe trei ani.

”Singura supărare este faptul că jucătorii și-au dorit, dar, din nou, am luat gol pe o greșeală colectivă. Am spus că Steaua poate bate prin calitatea jucătorilor și dacă noi le facem cadou. Jucătorilor tineri le trebuie experiență. Trebuie să muncim și să scoatem maximum în următoarea etapă. E o diferență mare de calitate între noi și Steaua.

Sunt așteptări pentru că noi am început târziu. Am avut emoții și a fost greu să aduc jucători. Majoritatea jucătorilor au venit pentru mine, fără salarii mari. Am avut câțiva jucători pe listă, dar nu am reușit să îi aduc. Jucătorii încearcă, le trebuie timp. Proiectul este pe trei ani de zile.

Trebuie să o luăm din aproape în aproape. Un proiect nu se face după o zi pe alta. Această echipă joacă de mult timp împreună, au și o galerie care îi susține. Pentru ei, galeria este al doisprezecelea jucător”, a declarat Ilie Stan la finalul meciului.