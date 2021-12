Iliev, confuz după ce l-a lovit cu cotul în figură pe Matiș: „Nu știu cine a făcut penalty”. Ce a spus despre sprintul către Hațegan

Dinamo a reușit să obțină o victorie în Liga 1, prima după 15 runde, după ce a învins-o pe Chindia, scor 1-0, în etapa a 19-a din Liga 1.

Formația dâmbovițeană putea pleca totuși cu un punct din Ștefan cel Mare, dar Daniel Popa a ratat un penalty. Plamen Iliev, cel care a provocat respectiva lovitură de pedeapsă, a vorbit la capătul partidei despre situația echipei sale.

De asemenea, portarul ”câinilor” a fost chesitionat și despre momentul în care s-a repezit nervos la arbitrul Ovidiua Hațegan, imediat după executarea penalty-ului, episod pentru care a fost sancționat cu cartonaș galben.

”Suntem bucuroși că am câștigat, era foarte greu pentru noi. Suntem bucuroși că am luat cele trei puncte. Am întrebat cine a făcut penalty, că nu știam, dar nu contează. Bine că am avut și noroc la faza asta că au ratat ei penalty-ul. Până la urmă e bine că s-a terminat 1-0 pentru noi. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nici nu m-am uitat la fază după meci. O să mă uit acum. Nu știu. Bine că a trecut.

Nu contează ce i-am spus lui Hațegan. S-a întâmplat. Suntem și noi fotbaliști, sunt mulți nervi în timpul meciului când nu câștigi de atâta timp. Este greu. Normal să fim și noi un pic mai nervoși.

Am avut și ghinion meciurile trecute. Am condus și am fost egalați în ultimele minute. Era greu și pentru jucători. Când nu câștigi atâta timp pierzi și din încredere”, a declarat Iliev, la finalul meciului.