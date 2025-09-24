Imaginea lui Rafael Nadal, folosită cu sprijinul AI fără consimţământul său: Este publicitate mincinoasă

Fostul star al tenisului mondial Rafael Nadal a declarat, marţi, că o imaginea a sa, creată de inteligenţa artificială, a fost utilizată fără permisiunea sa de către platforme care difuzează reclame mincinoase.

„Împreună cu echipa mea, am detectat videoclipuri false generate de inteligenţa artificială care circulă pe anumite platforme, în care mi se imită imaginea şi vocea”, regretă fostul rege de la Roland-Garros într-un mesaj pe reţelele de socializare.

„În aceste videoclipuri se oferă sfaturi sau propuneri de investiţii care nu provin de la mine. Este vorba de publicitate înşelătoare”, adaugă Nadal.

Spaniolul în vârstă de 39 de ani, câştigător a 22 de turnee de Grand Slam, s-a retras din tenis în noiembrie 2024.