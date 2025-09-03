„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB

FCSB are un start mult sub așteptări în Superligă, unde ocupă locul 13 după opt etape, cu doar 6 puncte. Marius Șumudică a vorbit despre principalele probleme de la formația „roș-albastră”, care va lupta pe trei fronturi în următoarele luni.

Marius Șumudică a numit principalele probleme de la FCSB

Marius Șumudică a afirmat că actualul lider din Superligă, Universitatea Craiova, are cel mai bun lot din campionat, iar tehnicianul a subliniat problemele cu care se confruntă campioana FCSB în acest start de sezon. „Cel mai puternic lot mi se pare cel al Craiovei. Și cel mai complet.

FCSB-ul suferă, în primul rând, la under, nu poți compara underii nici cu cei ai Rapidului, nici cu cei ai Craiovei. Cu tot respectul pentru băieții care sunt acolo, dar underii de la FCSB sunt sub ceilalți și înseamnă mult. Plus că mai au probleme, la fundașii centrali, gafează, nu sunt soluții, îl folosește pe Graovac fundaș dreapta.

Sunt probleme, iar ce îmi pune semne de întrebare, este faptul că FCSB este echipa cu cele mai multe probleme din punct de vedere al accidentărilor.

Bîrligea iar are probleme musculare. Să nu uităm câți au avut probleme musculare. Ok, au jucat și din trei în trei zile, dar și anul trecut au jucat la fel”, a declarat Marius Șumudică