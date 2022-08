Impactul căpitanului lui “U” Cluj-Napoca cu România: „Crezi că faci milioane şi te trezeşti cu altă realitate”

Romario Pires a ajuns prima dată în România în 2012. A evoluat la 6 echipe și nu regretă pasul făcut, chiar dacă începutul a fost greu.

„Crezi că faci milioane şi te trezeşti cu altă realitate”, a caracterizat Romario Pires venirea în România

Mijlocașul născut pe 16 ianuarie 1989 la Rio de Janeiro a semnat cu Gloria Bistrița în iulie 2012, dar la începutul anului următor ajungea la Petrolul Ploiești. Între august 2014 și ianuarie 2019 a jucat în Israel, după care a revenit în România, unde s-a stabilit definitiv.

„Am avut un moment foarte greu la Astra, unde am stat patru luni neplătiţi. Am primit toţi banii, nu pot să mint, dar după luni bune. Am avut şi la Hermannstadt. La Bistriţa, că să plec de acolo, am renunţat la aproape patru luni de salariu.

A fost foarte greu la Bistriţa în primele şase luni. Mă gândeam la total altceva. Când am venit din Brazilia în Europa… E gândul că vii în Europa şi faci milioane şi te trezeşti cu altă realitate”, a declarat Romario Pires pentru Orange Sport.

Romario Pires și-a cunoscut actuala soție la Ploiești

Jucătorul a spus și care a fost motivul pentru care a decis să rămână în România. „Când am venit nu ştiu dacă aveam de gând să rămân sau să stau atât de mult, dar mă simt acasă, mă simt foarte bine aici.

Primul impact a fost diferit, pentru că am venit din Rio de Janeiro, oraş foarte mare, cât o ţară şi am venit tocmai la Bistriţa, foarte, foarte mic şi foarte drăguţ. Am fost bine primit.

Asta mi-a plăcut, că am fugit din agitaţia din Rio şi am venit într-un loc calm, în care puteam să mă concentrez pe fotbal şi atât.

Când m-am mutat la Ploieşti, am simţit ceva foarte frumos acolo, am găsit o linişte, mi-am cunoscut soţia. La Ploieşti a fost momentul când am început să iubesc şi mai mult România”, a mai spus jucătorul.

Romario Pires a descris România în trei cuvinte: casă, linişte şi pace

Mijlocașul brazilian a avut o mare problemă cu mâncarea românească. „În momentul în care am venit, nu mi-a plăcut mâncarea, a fost foarte greu pentru mine în primele şase luni.

Am slăbit foarte mult, dar am început să mă obişnuiesc şi acum îmi place şi gătesc mâncare românească. Gătesc de toate, fac orice. Sarmale, nu! E singura mâncare din România care nu-mi place!

Ţin minte că primele luni am mâncat numai orez cu piept de pui. Numai asta, mai mâncam o pasta şi aşa, dar, în rest, numai orez cu piept de pui. Nu-mi plăceau condimentele, dar bine că m-am obişnuit.

Dacă aici am rămas, ce să fac? Să nu mai mănânc? Trebuia să mă obişnuiesc, acum m-am obişnuit şi îmi place foarte mult.

Tochitură îmi place să gătesc, orez foarte mult, paste din când în când şi vita e viaţa mea”, recunoaște căpitanul echipei ardelene.

„Eu sunt acasă, nu cred că mai plec din România! Aici mă simt foarte bine, am prieteni, am familie aici şi nu cred că o să vină momentul să plec.

Părinţii, socrii, au rulotă şi ne place mult să mergem prin pădure, în aer liber, să stăm cu familia, să văd fetiţa mică cum aleargă. În munţi acum vara e frumos, mergem unde e mai răcoare, e foarte frumos. Mai schimb un scutec, mai fac o băiţă, mai fac o mâncare”, a încheiat el.