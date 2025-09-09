Impresarul lui Alin Fică a răbufnit și a dezvăluit motivul picării neașteptate a transferului

Impresarul lui Alin Fică, Lucian Marinescu, a răbufnit după ce transferul mijlocașului la Rapid a picat în ultima clipă. Marinescu a descris negocierile cu oficialii giuleșteni drept „cele mai ciudate” pe care le-a avut vreodată, dezvăluind că acordul dintre cluburi fusese aproape încheiat, dar s-a destrămat în ultimele ore din cauza unei decizii venite de la directorul sportiv al Rapidului, Mauro Pederzoli.

Marinescu suspectează și motive financiare în ezitarea Rapidului, făcând o comparație cu transferul lui Postolachi la U Cluj, unde negocierile au fost mai clare și transferul finalizat pe trei ani. În ciuda acestui eșec, Alin Fică rămâne un jucător important pentru CFR Cluj și va continua să joace pentru club până la expirarea contractului, cu perspective de prelungire sau transfer în condiții bune.

„Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o eu vreodată! Din capul locului, eu, noi, n-am pus nicio piedică! Nu am blocat noi nimic. Cluburile ajunseseră la un acord, din ce-am înțeles. Pe mine m-au anunțat ieri la prânz, în ultima zi. Ieri, la prânz, având acordul de a vorbi cu Rapid, i-am sunat și pe cei de la Rapid, le-am explicat pretențiile jucătorului. Mi-au făcut o ofertă… Nu ceea ce discutasem noi.

Am schimbat 4-5 mesaje, apoi, subit, la ora 21:00, a apărut subit mesaj de la Mauro: «Lucian, s-a luat decizia de a o lua în altă direcție, nu mai pot să-ți onorez nici oferta inițială!». Conform acordului ce l-au avut ei inițial.

I-am mulțumit de interes, l-am informat pe Alin. N-am niciun argument să învinovățesc, să arunc cu vina, există criză de timp, oamenii se schimbă, au altă direcție, negociază cu mai mulți.

Eu suspectez și interesul Rapidului față de circumstanțele de a plăti o sumă de genul ăsta pentru jucători. Și Postolachi a semnat pe 3 ani la U Cluj, cum trebuia Fică la Rapid, dar vedeți cum s-a negociat acolo!

Nu pot s-o las așa, se face tam-tam. Că jucătorul câștigă nu știu cât. O să câștige cât trebuie. Și CFR Cluj a înaintat o ofertă pe 3 ani pe care o analizăm, fiindcă lui îi expiră angajamentul la vară. Nu va pleca decât cu acord de la transfer la CFR Cluj, să fie liniște în privința asta.

Eu cred că dacă aveam câteva zile în plus, s-ar fi aliniat toate în privința transferului lui Fică la Rapid. Asta e, viața merge înainte. Alin rămâne important la CFR Cluj, va pune umărul să iasă din pasa asta proastă.

CFR va avea oferte destule să negocieze pentru Alin. Și poate să-și reînnoiască angajamentul cu clubul actual”, a declarat Lucian Marinescu, impresarul lui Alin Fică, conform gsp.ro.