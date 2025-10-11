Impresarul lui Ionuț Radu a reacționat după ce portarul a revenit la națională: „A avut nevoie de un miracol!”. Anunț important pentru Cristi Chivu

Federico Pastorello, agentul lui Ionuț Radu, a vorbit în presa din Italia despre forma pe care o traversează portarul român, care a revenit la echipa națională după o lungă absență.

Impresarul a făcut un anunț important și cu privire la viitorul unor jucători care evoluează momentan sub comanda lui Cristi Chivu la Inter.

Ce a declarat impresarul lui Ionuț Radu despre portarul român

Federico Pastorello a afirmat că transferul lui Ionuț Radu la Celta Vigo este mutarea care l-a încântat cel mai mult în această vară, deși impresarul a intermediat și plecarea lui Simone Inzaghi de la Inter la Al Hilal.

„A semnat cu mine la finalul anului 2024, când se antrena cu Inter Primavera. Am ajuns în ultimul weekend al perioadei de transferuri și nu aveam nimic, nimeni nu căuta portari.

I-am spus că ar fi nevoie de un miracol, iar apoi au apărut patru accidentări, printre care și cea a lui Filip Stankovic de la Venezia, unde a semnat Radu.

A dat totul în acele cinci luni şi, chiar dacă nu a fost de ajuns pentru ca echipa să se salveze, iar el a fost primul jucător căruia i-am găsit echipă în vară, a semnat un contract pe patru ani cu Celta Vigo.

Acum joacă în Europa League și a revenit la echipa națională”, a spus agentul, conform . Într-adevăr, Radu a revenit la echipa națională, însă nu a avut cea mai bună prestație în amicalul cu Moldova, fiind creditat cu autogol la reușita oaspeților.

Anunț important pentru Cristi Chivu

Federico Pastorello reprezintă și doi jucători de la Inter, fundașii centrali Stefan de Vrij și Francesco Acerbi. Impresarul a dezvăluit că apărătorii ar dori să continue la formația milaneză în următorul sezon, însă acest lucru pare puțin probabil, ținând cont de faptul că batavul a evoluat destul de puțin sub comanda lui Cristi Chivu, iar „veteranul” italian va împlini 38 de ani în februarie.

„Ambii ar putea fi titulari. În acest an, rotațiile sunt mai pronunțate decât în sezonul trecut, dar sunt doi jucători extraordinari, care poartă cu mândrie tricoul lui Inter.

Stefan e aici de mult timp, a avut oportunitatea să plece în această vară, dar a ales să rămână. ‘Ace’ e la Inter de mai puțin timp, dar și-a găsit deja un loc în inimile fanilor.

Ambii sunt foarte încrezători pentru următoarele luni. Reînnoirile vor fi discutate în aprilie, cum au spus cei din club. Dacă ar fi alegerea lor, ar fi foarte fericiți să rămână, dar va depinde de mai mulți factori. Este un lux pentru Inter să aibă jucători precum cei doi”, a transmis impresarul, conform sursei menționate.