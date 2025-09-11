În Anglia e posibil orice: un club a legitimat un fotbalist aflat după gratii, din cauză că a cauzat moartea unui biciclist

Un caz neobişnuit în League One, divizia a treia engleză: echipa Mansfield Town, clasată pe locul 11 în campionat după şapte etape, l-a înscris pe atacantul Lucas Akins pe lista jucătorilor pentru prima parte a sezonului. Însă jucătorul în vârstă de 36 de ani este în prezent în spatele gratiilor.

Tragedia a avut loc în martie 2022

Condamnat în aprilie la 14 luni de închisoare, dintre care şapte cu executare, pentru fapte care datează din aprilie 2022, Akins trebuie să rămână în închisoare până în noiembrie. Acest lucru nu a împiedicat clubul său din liga a treia engleză să-l înscrie pentru acest sezon.

Jucătorul internaţional din Grenada (7 selecţii) a fost condamnat în aprilie de către tribunalul din Leeds, după ce a lovit mortal un ciclist în timp ce conducea maşina sa, în martie 2022, în apropiere de Huddersfield.

„Clubul va reevalua situaţia lui Lucas imediat ce acesta va fi eliberat şi nu va face alte comentarii în acest moment”, a precizat Mansfield Town pentru BBC.