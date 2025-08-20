În ce investește FRF aproape un milion de euro la Mogoșoaia

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, o investiție majoră a FRF în tribuna de la Mogoșoaia, de 860.000 de euro plus TVA.

Proiect de maxim interes pentru FRF

Investiția se adaugă alteia, de un milion de euro, în spațiul de recuperare de la Buftea, Burleanu estimând că ambele vor gata în februarie 2026.

”Vom avea facilități pentru echipele naționale care vor folosi această infrastructură, pentru organizarea conferințelor de presă, dar și pentru un proiect de maxim interes pentru FRF, care își propune înființarea unui hub pentru sistemul VAR în România”, a explicat președintele FRF.

”Estimăm ca în doi ani de zile să facem trecerea de la minivanuri la un sediu central, pentru a optimiza cheltuielile de deplasare a arbitrilor, ale operatorilor video, să fim mai sustenabili cu mediul, dar și să aducem un plus în pregătirea arbitrilor”, a mai spus Burleanu.