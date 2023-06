În ce stare se află Ianis Hagi la echipa națională! Mihai Stoichiță l-a urmărit atent: „Atât vreau să vă spun!”

Revenit în primăvara acestui an după o lungă accidentare, Ianis Hagi a fost convocat de selecționerul Edi Iordănescu la echipa națională a României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, l-a analizat atent pe fiul „Regelui”. Iată ce verdict a dat.

„Atât vreau să vă spun!”

„E ok, m-am uitat foarte atent la el, are mișcări normale, nu se menajează. În general, un jucător care vine după o accidentare grea are instinctul de autoconservare și se menajează la partea vătămată. Nu e cazul la Ianis. Atât vreau să vă spun, îl văd ok”, a declarat Mihai Stoichiță, pentru Digi Sport.