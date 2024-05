Încă 3 ani pentru Florin Maxim la Corvinul Hunedoara: „Am susținere totală pentru ideile mele!”

Florin Maxim a adus-o pe Corvinul din Liga 3 în Liga 2, iar în primul sezon din eșalonul secund a cucerit Cupa României, echipa având astfel posibilitatea de a evolua în preliminariile Europa League.

Antrenorul revelație a transmis că a semnat o nouă înțelegere valabilă pe 3 ani. Iată ce a spus tehnicianul hunedorenilor despre situația sa la club.

„Am susținere totală pentru ideile mele!”

„Am avut discuții, nu pot să spun oferte, dar am prelungit trei ani cu Corvinul.

Mai am timp și am susținere totală pentru ideile mele. Conducătorilor le dau foaia de echipă cu trei ore înainte de meci, am libertate totală”, a declarat Florin Maxim, conform Digi Sport.