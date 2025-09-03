Încă alt jucător de la FCSB o ia pe urmele lui Chiricheș pe lista de Europa

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 03 septembrie 2025, ora 18:41,
FCSB
FCSB

FCSB a făcut modificări importante pe lista UEFA pentru Europa League, scoțându-l pe Alexandru Stoian și pe Vlad Chiricheș pentru a le face loc lui Joyskim Dawa și lui Mamadou Thiam.

Pentru a respecta limita de 24 de jucători pe lista UEFA, clubul condus de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a decis să renunțe la Stoian, un atacant central de 17 ani care a avut doar un minut în preliminariile competiției, și la Chiricheș, care a fost informat că nu va mai face parte din echipa roș-albastră. În locul lor, au fost introduși Thiam, atacant nou achiziționat de la U Cluj, și Dawa, care va reveni după o accidentare, conform golazo.ro.

Lista completă a lotului FCSB pentru UEFA cuprinde 24 de jucători, inclusiv tineri crescuți în club precum Mihai Udrea, Alexandru Pantea și Octavian Popescu. Stoian rămâne o soluție mai degrabă pentru Superliga unde se încadrează la regula U21, însă nu este prima alegere pentru meciurile din campionat.

dawaAlexandru Stoianvlad chiricheșthiamfcsb
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport