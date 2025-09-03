Încă alt jucător de la FCSB o ia pe urmele lui Chiricheș pe lista de Europa

FCSB a făcut modificări importante pe lista UEFA pentru Europa League, scoțându-l pe Alexandru Stoian și pe Vlad Chiricheș pentru a le face loc lui Joyskim Dawa și lui Mamadou Thiam.

Pentru a respecta limita de 24 de jucători pe lista UEFA, clubul condus de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a decis să renunțe la Stoian, un atacant central de 17 ani care a avut doar un minut în preliminariile competiției, și la Chiricheș, care a fost informat că nu va mai face parte din echipa roș-albastră. În locul lor, au fost introduși Thiam, atacant nou achiziționat de la U Cluj, și Dawa, care va reveni după o accidentare, conform golazo.ro.

Lista completă a lotului FCSB pentru UEFA cuprinde 24 de jucători, inclusiv tineri crescuți în club precum Mihai Udrea, Alexandru Pantea și Octavian Popescu. Stoian rămâne o soluție mai degrabă pentru Superliga unde se încadrează la regula U21, însă nu este prima alegere pentru meciurile din campionat.