Încă două retrageri de la națională! Meciul cu Tonga va fi ultima reprezentație

Jucătorii Florin Surugiu şi Andrei Gorcioaia se vor retrage din echipa naţională de rugby a României după partida cu Tonga.

Florin Surugiu a jucat 104 meciuri în naționala de rugby a României

Prima reprezentativă a țării noastre mai are un singur meci la Cupa Mondială din Franța, cel împotriva naționalei din Tonga, duminică, pe Stade Pierre-Mauroy din Lille, de la ora 18:45.

Cu 104 selecţii, participant la trei ediţii ale Cupei Mondiale, Florin Surugiu spune că va fi un moment emoţionant pentru el, dar va avea o ambiţie foarte mare de a obţine singura victorie de la competiţia din Franţa.

„O să fie selecţia cu numărul 105, am anunţat în sânul echipei, o să fie ultima mea selecţie ca ‘stejar’, sunt foarte emoţionat, se mai scrie o pagină cu numele meu şi apoi voi pune ghetele în cui.

Am foarte mari emoţii, va fi foarte greu, este un meci important pentru mine, pentru echipa României, este ultimul meci al nostru la Cupa Mondială, ultimul meci în care toată lumea îşi pune gândul să venim cu o victorie acasă, o să fie un moment foarte greu pentru mine, dar în acelaşi timp cu ambiţie foarte mare”, a declarat Surugiu.

„Mi-am dorit ca ultimul meci la naţională să fie la Cupa Mondială din Franţa”, a recunoscut Florin Surugiu

Jucătorul legitimat la Steaua a recunoscut că a dorit să se retrafă de la națională după un meci jucat la Cupa Mondială.

„Acesta este cursul vieţii, generaţiile se schimbă. Sunt fericit că sunt la această Cupă Mondială, pentru că am muncit foarte mult pentru asta. Mi-am dorit ca ultimul meci la echipa naţională să fie la Cupa Mondială din Franţa.

Le mulţumesc tuturor oamenilor din rugby, chiar şi celor care ne-au criticat, pentru că ne ridică. Ultima perioadă poate este foarte grea şi pentru ei, nu am mai trăit aşa rezultate, dar trebuie să conştientizăm că am jucat cu cele mai puternice echipe din rugby-ul mondial.

Este un nou nucleu de jucători, eu sunt singurul jucător care a mai fost la o Cupă Mondială. Nu se compară ceea ce jucăm noi acasă, în campionatul românesc, cu ceea ce se joacă aici.

Sunt nişte monştri ai rugby-ului, sunt nişte jucători cu care ne întâlnim doar o singură dată în viaţă la o Cupă Mondială. Noi am dat totul pe teren, într-adevăr aceste rezultate trebuie să tragă un semnal de alarmă şi să arătăm altă faţă la următoarele meciuri internaţionale”, a completat veteranul echipei României.

Andrei Gorcioaia renunță la națională după 45 de meciuri adunate în 14 ani

Şi Andrei Gorcioaia, cunoscut şi ca Andre Gorin, îşi va încheia cariera la echipa naţională, în meciul de duminică. Debutant pentru România într-un meci cu Germania din Cupa Europeană a Naţiunilor, în 2009, acesta a adunat 45 de selecţii pentru România.

El vorbeşte despre ce a însemnat echipa naţională şi mândria de a purta pe umeri tricolorul, fiind încrezător în generaţiile viitoare ale rugby-ului românesc.

„Este tot timpul un început şi trebuie să fie şi un sfârşit. Sunt mândru de tot ce am realizat cu echipa naţională a României, pentru că nu am realizat nimic singur, generaţiile cu care am fost şi generaţiile de acum, sunt mândru de ei, pentru că este vorba de echipă.

Încă mai am un meci şi îmi doresc, ca de fiecare dată, să mor cu ei pe teren, chiar dacă o să ies ciufulit, dar vreau să ies cu capul sus, pentru că în rugby cel mai important este să poţi ţine pieptul sus.

Copiilor care se apucă de rugby le-aş spune că aici vor învăţa ce înseamnă sacrificiul, vor avea prieteni şi o familie. Întotdeauna am avut o familie în rugby. Rugby trebuie să meargă mai departe, nu se va opri nici cu mine, nici cu alţi jucători de legendă”, a afirmat Gorcioaia.

În primele trei partide, România a pierdut la scoruri-fluviu, 8-82 cu Irlanda, liderul la zi din ierarhia internaţională, 0-76 cu Africa de Sud, deținătoarea trofeului, şi 0-84 cu Scoţia.