Încă o demitere de antrenor în Premier League

Gruparea engleză West Ham, aflată pe penultimul loc în Premier League, a anunţat „plecarea” imediată a antrenorului Graham Potter, la aproape nouă luni de la sosirea sa la echipa din estul Londrei.

Numele succesorului său nu a fost anunţat

„Rezultatele şi performanţele înregistrate în a doua jumătate a sezonului trecut şi la începutul sezonului 2025/26 nu au răspuns aşteptărilor”, a scris clubul într-un comunicat.

West Ham a obţinut doar trei puncte în primele cinci etape, o victorie la Nottingham Forest (3-0) între patru înfrângeri. Acum, „consiliul de administraţie consideră că este necesară o schimbare pentru a ajuta echipa să-şi îmbunătăţească rapid poziţia în Premier League”, a adăugat clubul.

Demiterea antrenorului englez în vârstă de 50 de ani survine cu două zile înaintea deplasării la Liverpool pentru a înfrunta Everton, în etapa a şasea a campionatului englez.

Numele succesorului său nu a fost anunţat, dar, potrivit presei britanice, ar putea fi portughezul Nuno Espirito Santo, recent demis de Nottingham Forest.

Fost antrenor al echipelor Brighton şi Chelsea, printre altele, Potter a fost numit în ianuarie 2025 de West Ham. El semnase un contract pe doi ani şi jumătate.