Încă o dovadă a „dictaturii” lui Becali de la FCSB: „A venit la un antrenament și-a spus: ‘De astăzi, tu ești căpitan!'”

Patronul roș-albaștrilor a devenit deja cunoscut din cauza obiceiurilor sale de la propria echipă, iar un fost căpitan al bucureștenilor a dezvăluit un moment incredibil din culisele clubului!

Alexandru Bourceanu s-a numărat printre liderii FCSB-ului din ultimii ani, iar fostul mijlocaș, ajuns acum la 36 de ani, nu s-a ferit să dea detalii din vestiarul fostei sale echipe. Bourceanu a mărturisit cum a primit banderola de căpitan direct de la afaceristul din Pipera, dar și cum a decurs singura discuție telefonică pe care a purtat-o cu Gigi Becali, pe vremea când acesta din urmă se afla în spatele gratiilor.

„Sigur n-am vrut să merg la FCSB. Bine, atunci era Steaua. Am avut discuții atunci cu Vaslui și cu Steaua. Am rămas la Timișoara, am refuzat inițial să merg, dar după o lună, avându-l mijlocaș doar pe Bicfalvi, Gigi Becali a insistat. A mai dat niște bani! Aveam 26 de ani și eu îmi doream să merg în străinătate! Dar neavând o ofertă, am ales să vin… Detaliile financiare și contractuale le-a discutat impresarul meu de atunci, Florin Iacob.

Sunt un slab negociator și tind să accept orice variantă care mulțumește pe toată lumea. Știindu-mi slăbiciunea, am evitat să port eu discuțiile financiare și în general am avut contracte decente și nu datorită mie. Nu e treaba mea, nu mă pricepeam, iar oamenii din fața mea, președinți și patroni, ar fi putut să facă ce-ar fi vrut cu mine.

Tot timpul s-a făcut discuția asta. Trebuie să fiu corect și să spun că Gigi Becali a venit la un antrenament și-a spus: „De astăzi, tu ești căpitan!”. Nu pot să spun că m-am împotrivit… Căpitan era Tătărușanu, dar era accidentat. A fost un moment complicat pentru mine, m-am simțit un pic prost, deși nu era vina mea.

Nu știu dacă am fost perceput ca omul patronului. Colegii mei au stat cu mine în vestiar zi de zi, mă cunosc, știu cum sunt. Lumea își formează o părere foarte repede, o părere superficială. Ei mă cunoșteau, pentru că am avut momente bune și momente foarte proaste împreună. Cunoști oamenii în detaliu în toate momentele lor.

Lui Tătărușanu i-am spus că-mi pare rău că asta era situația și că nu puteam să intervin. Eu nu vorbeam cu domnul Becali, nici nu-l sunam. L-am sunat odată când era la pușcărie și i-am cerut să plec. Era Costel Gâlcă antrenor, mi-a spus că nu plec și gata! S-a terminat. Voiam să plec înapoi la Trabzon, pentru că eram împrumutat un an la FCSB. Au cerut și-o sumă foarte mare și am rămas la FCSB. El era șeful, el decidea.”, a declarat Alex Bourceanu, pentru GSP.