Încă o formație pe urmele lui Gabi Tamaș! Fundașul este dorit insistent: „Pe noi ne-ar ajuta mult!”

Gabi Tamaș rămâne în continuare un fundaș de bază. Rămas fără angajament din toamna anului 2022, după despărțirea cu scandal de Petrolul Ploiești, jucătorul este dorit de mai multe formații.

În Liga 1, Tamaș este dorit de FC Voluntari și de FCU Craiova, însă există oferte și din Liga 2, precum cea de la Concordia Chiajna.

„Pe noi ne-ar ajuta mult!”

„Din ce știu, Gabi Tamaș are mai multe variante! Este adevărat ce ați aflat, îl vrem și noi la Chiajna, dar nu va fi ușor să-l aducem. Mă cunosc de mult timp cu Gabi, am discutat, pe noi ne-ar ajuta mult. Avem mai multe ținte! Vrem să aducem jucători pe patru posturi în această perioadă”, a declarat Cristi Tănase, președintele Concordiei, conform prosport.ro.