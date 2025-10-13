Încă o națională s-a calificat la Cupa Mondială

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 13 octombrie 2025, ora 14:27,

Reprezentativa Ghanei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026 după victoria împotriva naţionalei statului Comore, scor 1-0, duminică, la Accra.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Kudus, în minutul 47.

Aceasta va fi a cincea participare a Ghanei la Cupa Mondială, după 2006, 2010 (sferturi de finală), 2014 şi 2022.

Ghanezii se alătură altor patru echipe africane deja calificate, Maroc, Tunisia, Algeria şi Egipt.

