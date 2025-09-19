Încă o performanță de senzație pentru Alex Bologa! A câștigat titlul european pentru nevăzători IBSA 2025

Alex Bologa a câştigat medalia de aur la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025, desfăşurat în perioada 19–21 septembrie la Tbilisi, Georgia.

Daniel Vargoczki a reprezentat România la categoria J2 -81 kg

Florin Alexandru Bologa, campionul mondial şi paralimpic în exerciţiu, s-a confruntat la categoria J1 masculin -70 kg cu Dong Dong Camanni (ITA), medaliat cu argint la Mondialele 2025.

De la start, Alex a atacat neîncetat cu tehnici de morote-seoi-nage, testând rezistenţa adversarului. Penalizările s-au acumulat, ceasul a bătut ultimele secunde, dar în stilul său caracteristic, Alex şi-a găsit momentul perfect: cu doar câteva secunde înainte de final, a aplicat osae-komi-waza, iar arbitrul a ridicat mâna şi a semnalat ippon – aurul european era al României!

Această victorie reconfirmă statutul lui Alexandru Bologa ca referinţă absolută în judo-ul paralimpic, demonstrând curaj, tehnică şi o capacitate extraordinară de concentrare în momentele decisive, notează Comitetul Naţional Paralimpic pe Facebook.

Alături de el, Daniel Vargoczki a reprezentat România la categoria J2 masculin -81 kg, continuând să impresioneze prin evoluţii solide şi tehnică de top.