Încă o plecare de ultimă oră de la Oțelul Galați

Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roş-alb-albastru.

Răzvan Alin Trif, 27 de ani, semnase la începutul verii o înţelegere pe un an cu SC Oţelul Galaţi, cu posibilitatea prelungirii contractului pe încă un sezon. El a început stagiunea ca integralist, 0-0 cu Petrolul şi 2-3 cu Farul Constanţa, pentru ca apoi să bifeze 9 minute pe finalul jocului cu Dinamo, scor 2-1, şi 2 minute în remiza cu Rapid, scor 1-1.