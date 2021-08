Încă o probemă pentru Dinamo: ,,Are şi el proces”

La Dinamo pare a fi în continuare un izvor nesecat de probleme după ce Pablo Cortacero a preluat acţiunile de la Ionuţ Negoiţă în vara anului 2020.

După deja cunoscuta interdicţie la transferuri din cauza fotbaliştilor spanioli, Dinamo are încă o problemă pe cap. Polonezul Janus Gol are şi el un proces cu echipa din Ştefan cel Mare, de la care a plecat în această vară.

Fotbalistul care a semnat cu Gornik Leczna are de recuperat bani de la gruaparea ,,roş-albă” la fel cum cu mai toţi jucătorii care sunt sua au fost sub contract cu Dinamo.

,,Am vorbit cu el, mi-a zis că are un proces cu Dinamo și atât. Avem o relație bună de familie, m-am împrietenit cu el, este un superbăiat. S-a întors în Polonia, am vorbit așa, în mare. De Dinamo a zis doar că are un proces și că va aștepta.

Pe Dinamo o urmăresc mereu când pot. E greu pentru ei, la început celelalte echipe nu i-au luat în serios și probabil de asta au făcut puncte, dar acum nu mai reușesc nici să marcheze, d-apoi să câștige. Au nevoie de jucători cu experiență, am fost și eu de vârsta tinerilor și pot spune că am avut norocul să am lângă mine oameni cu experiență. M-au ajutat enorm”, a declarat Sergiu Hanca, pentru Digisport.