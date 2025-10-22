Încă o tragedie la Liverpool! A murit subit și a lăsat în urmă trei copii: „Suntem profund îndurerați”

La doar trei luni după accidentul rutier în care și-a pierdut viața Diogo Jota, Liverpool FC trece printr-un nou moment dramatic.

Clubul englez a anunțat moartea neașteptată a lui Jonathan Humble, responsabilul cu echipamentul echipei feminine.

Humble, tată a trei copii, a murit la spitalul Leighton din Crewe, după ce duminică seara, 19 octombrie, s-a simțit rău acasă și a fost transportat de urgență la spital.

Liverpool a confirmat tragedia printr-un comunicat oficial: „Suntem profund îndurerați de trecerea în neființă a lui Jonathan Humble, în urma unei boli subite. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui”.