Încă o victorie pentru CSO Voluntari în European North Basketball League

Echipa CSO Voluntari a învins marţi, pe teren propriu, formaţia Alkar Sinj, scor 92-72 (50-37), în etapa a doua a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.

Principalii marcatori ai partidei au fost Young 19 puncte, Skinner 16, Anim 15, pentru CSO Voluntari, respectiv Cisse 21, Gordon 15, Tomasevic 9, pentru formaţia croată.

În prima etapă, CSO Voluntari a învins campioana Norvegiei, Fyllingen Lions, scor 104-64, iar următoarea partidă va avea loc în deplasare, în 22 octombrie, cu Bulls Kapfenberg.

Din grupa 1 mai fac parte echipele Donar Groningen (Olanda), Bristol Flyers (Marea Britanie), Syntainics MBC (Germania), Valmiera (Letonia) şi TalTech/Alexela (Estonia).

În stagiunea 2025-2026, ENBL a pornit cu 27 de echipe la start, împărţite în trei grupe, iar meciurile se vor juca până în 11 februarie 2026. În optimi se califică în play-off, care va avea loc în sistem eliminatoriu, între 4-12 martie, urmat sferturile de finală, care se vor disputa în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”, între 17 martie – 2 aprilie.

Câştigătoarele din sferturi avansează în Turneul Final Four, programat între 21-23 aprilie.

CSO Voluntari a câştigat în premieră trofeul ENBL în stagiunea trecută.