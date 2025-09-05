Încă trei țări s-au calificat la Cupa Mondială din 2026

Echipele naționale ale Columbiei, Uruguayului și Paraguayului și-au asigurat, joi, calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Naționala din Uruguay a învins reprezentativa din Peru cu 3-0, iar Columbia și-a asigurat calificarea după ce a învins Bolivia.

Naționala din Paraguay este și ea sigură de calificarea la turneul final, după ce a făcut 0-0 pe teren propriu contra Ecuadorului, națională deja calificată.

Țările calificate la CM 2026: