Încă trei țări s-au calificat la Cupa Mondială din 2026
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 05 septembrie 2025, ora 10:04,
Echipele naționale ale Columbiei, Uruguayului și Paraguayului și-au asigurat, joi, calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Naționala din Uruguay a învins reprezentativa din Peru cu 3-0, iar Columbia și-a asigurat calificarea după ce a învins Bolivia.
Naționala din Paraguay este și ea sigură de calificarea la turneul final, după ce a făcut 0-0 pe teren propriu contra Ecuadorului, națională deja calificată.
Țările calificate la CM 2026:
- Mexic (țară gazdă)
- Statele Unite ale Americii (țară gazdă)
- Canada (țară gazdă)
- Japonia
- Iran
- Uzbekistan
- Korea de Sud
- Iordania
- Australia
- Brazilia
- Ecuador
- Argentina
- Noua Zeelandă.