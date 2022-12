Încă un antrenor demis după CM 2022 – Fernando Santos spune adio naționalei Portugaliei după 8 ani!

Portugalia a părăsit CM 2022 încă din sferturi, după 0-1 în fața Marocului. Se pare că selecționerul Fernando Santos nu va mai continua.

Mai exact, Santos a fost demis după 8 ani la cârma naționalei Portugaliei. Iată anunțul făcut de lusitani.

„O moștenire istorică! Mulțumim pentru tot”, a fost mesajul portughezilor.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira

A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022