Încă un central român delegat în Champions League

UEFA a stabilit delegările pentru prima etapă din Champions League, iar România va fi reprezentată de două brigăzi de arbitri la meciurile din această săptămână, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Marian Barbu va arbitra pentru prima dată un meci în faza grupelor Ligii Campionilor. El va fi la centrul partidei Slavia Praga (Cehia) vs Bodo/Glimt (Norvegia), miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din Praga. Brigada sa va fi completată de Mircea Grigoriu și George Neacşu, arbitri asistenți, iar Sebastian Colțescu va fi al patrulea oficial. În plus, Ovidiu Hațegan va asista la VAR.

Istvan Kovacs va conduce brigada pentru meciul dintre Olympiakos Pireu (Grecia) și FC Pafos (Cipru), programat tot miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Georgios Karaiskakis. Asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.