Încă un incident în Turul Spaniei: manifestanţi pro-palestinieni au blocat concurenţii pe munte

Este pentru a doua oară când La Vuelta a fost serios perturbată de demonstraţii pro-palestiniene legate de conflictul din Gaza, acţiuni care au pus în pericol buna desfăşurare a competiţiei. Miercuri, etapa a 11-a urma să se încheie la Bilbao, în Ţara Bascilor, dar înghesuielile şi protestele – care denunţau în principal prezenţa Israel-Premier Tech în pluton – i-au obligat pe organizatori să scurteze etapa cu 3 km şi să nu declare un câştigător.

Acum se ridică voci care cer excluderea Israel-Premier Tech din La Vuelta. „Înţeleg şi aş fi în favoarea acestui lucru, pentru că trebuie să transmitem mesajul către Israel şi societatea sa că Europa şi Israelul pot avea o relaţie doar dacă drepturile omului sunt respectate, în acelaşi mod în care mesajul este transmis Rusiei. Nu putem continua cu competiţiile sportive ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat joi ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares.