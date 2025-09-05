Încă un incident în Turul Spaniei: manifestanţi pro-palestinieni au blocat concurenţii pe munte
Etapa a 13-a din La Vuelta, Turul Spaniei, a fost perturbată, vineri, de un nou protest pro-palestinian. Cei trei ciclişti din frunte au fost blocaţi în mijlocul drumului.
Vineri, etapa a 13-a a Turului Spaniei, la Vuelta, dintre Cabezón de la Sal şi legendarul Col de l’Angliru a fost perturbată de protestatarii pro-palestini. În timp ce se pregăteau să atace Col de l’Angliru, cei trei ciclişti fruntaşi s-au trezit blocaţi.
Bob Jungels, Nicolas Vinokourov şi Jefferson Alveiro Cepeda aveau un avans de puţin peste două minute faţă de pluton când au fost forţaţi să se oprească brusc pe drum. Au putut să-şi reia drumul doar după o lungă perioadă, timp în care poliţia a intervenit pentru a elibera drumul.
Este pentru a doua oară când La Vuelta a fost serios perturbată de demonstraţii pro-palestiniene legate de conflictul din Gaza, acţiuni care au pus în pericol buna desfăşurare a competiţiei. Miercuri, etapa a 11-a urma să se încheie la Bilbao, în Ţara Bascilor, dar înghesuielile şi protestele – care denunţau în principal prezenţa Israel-Premier Tech în pluton – i-au obligat pe organizatori să scurteze etapa cu 3 km şi să nu declare un câştigător.
Acum se ridică voci care cer excluderea Israel-Premier Tech din La Vuelta. „Înţeleg şi aş fi în favoarea acestui lucru, pentru că trebuie să transmitem mesajul către Israel şi societatea sa că Europa şi Israelul pot avea o relaţie doar dacă drepturile omului sunt respectate, în acelaşi mod în care mesajul este transmis Rusiei. Nu putem continua cu competiţiile sportive ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat joi ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares.