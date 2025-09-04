Încă un tricolor, OUT de la națională pentru meciurile cu Canada și Cipru. Mircea Lucescu, pus în mare dificultate

Andrei Borza, fundașul de 19 ani al Rapidului, nu va putea evolua pentru România în meciurile amicale cu Canada și Cipru, după ce s-a accidentat la gleznă în cantonamentul de la Mogoșoaia. Absența sa vine după ce Daniel Bîrligea a fost deja indisponibil din cauza unei rupturi musculare suferite în derby-ul CFR Cluj – FCSB.

Borza va lipsi de pe teren cel puțin două săptămâni, ratând inclusiv partida U Cluj – Rapid de vineri, 12 septembrie, conform fanatik.ro. În contextul speculațiilor privind transferul său, conducerea Rapidului a transmis că jucătorul ar pleca doar dacă se va achita suma de aproximativ 3,5 milioane de euro, în timp ce valoarea sa de piață este de 2 milioane de euro conform transfermarkt.com.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a decis încă dacă va chema un înlocuitor pentru Borza, la fel cum nu l-a înlocuit pe Bîrligea. Din lot fac parte portari precum Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava, fundași ca Andrei Rațiu și Deian Sorescu, dar și mijlocași experimentați precum Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.