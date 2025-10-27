Încep meciurile din prima etapă a grupelor Cupei României

Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28-30 octombrie, notează news.ro.

Din cele 12 partide programate, 9 vor fi transmise în direct la Digi Sport şi Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV.

Grupa A

Marţi, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeş (YouTube FRF TV)

Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăviţa – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistriţa – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

Marţi, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Lieşti – Oţelul Galaţi (YouTube FRF TV)

Marţi, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa D

Marţi, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo Bucureşti – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)

Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoşani – Farul Constanţa (Digi Sport, Prima Sport).