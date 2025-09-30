Începe campionatul masculin de baschet în noul format! Campioana U-BT Cluj-Napoca va juca direct în play-off

Campionatul național de baschet masculin al României va începe, miercuri, în noul format, care a stabilit ca echipa campioană U-BT Cluj-Napoca să intre direct în cea de-a doua fază, în play-off-ul, a transmis Federația Română de Baschet.

Faza play-off-ului se va disputa în perioada 24 aprilie – 7 iunie

În sezonul 2025-2026, Liga Națională de baschet masculin aliniază la start 16 echipe: CS Dinamo București, CS Rapid București, CS SCM Timișoara, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, CSA Steaua Sharks București, CSM BBA Petrolul Ploiești, CSM Corona Brașov, CSM CSU Raiffeisen Oradea, CSM Galați, CSM Târgu Jiu, CSM Târgu Mureș, CSO Voluntari, CSU Sibiu, FC Argeș Pitești, SCMU Craiova și U-BT Cluj-Napoca.

Conform noul regulament, campioana U-BT Cluj-Napoca nu va participa la campionatul regulat, care se va desfășura în perioada 1 octombrie 2025 – 18 aprilie 2026, după sistemul tur – retur (cu 30 de etape). La propunerea clubului U-BT Cluj-Napoca și cu acceptul majorității cluburilor campioana nu va juca în faza 1 a campionatului iar echipa care este programată să joace cu aceasta va sta în etapa respectivă.

Faza play-off-ului se va disputa în perioada 24 aprilie 2026 – 7 iunie 2026, pentru locurile 1 – 8 (se joacă 3 din 5 jocuri în toate tururile, cu excepția jocurilor pentru locurile 5-8 și finala mică, unde se joacă după sistemul 2 din 3 jocuri). Echipa U-BT Cluj-Napoca intră în play-off de pe poziția 1 alături de locurile 1-7 din sezonul regulat, dar nu va beneficia de avantajul terenului propriu la jocul decisiv din toate disputele cu următorii adversari din tururile Play-off (sferturi, semifinale si finale).

Tot în perioada 24 aprilie – 7 iunie se va desfășura și play-out-ul pentru locurile 9 – 16 (se joacă 3 din 5 jocuri în toate tururile, cu excepția jocurilor pentru locurile 9-14 unde se joaca 2 din 3 jocuri).

La finalul competiției retrogradează ultimele două clasate, locurile 15 si 16 din clasamentul final și promovează primele 2 (două) locuri din Liga 1 (locul 1 și locul 2 din cadrul Turneului de Promovare).

‘Începem un nou sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin cu entuziasm și cu dorința de a demonstra, încă o dată, forța acestui sport în România. Avem un campionat puternic, cu echipe valoroase care vor aduce energie și spectacol pe teren. Este un sezon care ne dorim să fie mai competitiv ca niciodată. Ne dorim să vedem săli pline, suporteri pasionați și comunități unite în jurul echipelor lor. Liga Națională este mai mult decât o competiție sportivă – este o poveste despre performanță, muncă în echipă, pasiune și fair-play. Le transmit mult succes tuturor echipelor și îi invit pe fanii baschetului să trăiască alături de noi emoția unui campionat care ne dorim să fie unul memorabil!’, a declarat președinta Federației Române de Baschet Carmen Tocală.

Programul meciurilor din etapa inaugurală:

CSM Târgu Jiu – CSM CSU Raiffeisen Oradea (18:00, FRB TV)

CS Vâlcea 1924 – CSM Galați (19:00, FRB TV)

CSO Voluntari – CS Dinamo București (19:00, FRB TV)

CSM Corona Brașov – CSA Steaua Sharks București (19:00, Digi Sport, PrimaSport)

FC Argeș Pitești – CSU Sibiu (19:00, FRB TV)

SCMU Craiova – CS SCM Timișoara (19:00, FRB TV)

CS Rapid București – CSM Târgu Mureș (20:30, FRB TV).

Formația CSM Petrolul Ploiești va sta în prima etapă, urmând să debuteze în noul sezon, în etapa a doua.

U-BT Cluj-Napoca va evolua în două competiții puternice, EuroCup și ABA League (sau Liga Adriatică, o competiție care unește cele mai importante echipe din baschetul ex-iugoslav).