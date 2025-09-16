Începe noul sezon al Ligii Campionilor. Ce meciuri tari vor fi în seara aceasta

Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.

Marţi:

Athletic Bilbao-Arsenal – ora 19.45

PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise – ora 19.45

Benfica-Qarabag

Tottenham-Villareal

Juventus-Dortmund

Real Madrid-Marseille

Miercuri:

Olympiacos-Pafos- ora 19.45

Slavia Praga-Bodo/Glimt – ora 19.45

Ajax Amsterdam-Inter Milano

Liverpool-Atlético Madrid

Bayern Munich-Chelsea

PSG-Atalanta

Joi:

FC Bruges-AS Monaco – ora 19.45

FC Copenhaga-Bayer Leverkusen – ora 19.45

Sporting Lisabona-Kairat Almatî

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Newcastle- FC Barcelona

Manchester City-Napoli