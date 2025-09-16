Începe noul sezon al Ligii Campionilor. Ce meciuri tari vor fi în seara aceasta
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.
Marţi:
Athletic Bilbao-Arsenal – ora 19.45
PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise – ora 19.45
Benfica-Qarabag
Tottenham-Villareal
Juventus-Dortmund
Real Madrid-Marseille
Miercuri:
Olympiacos-Pafos- ora 19.45
Slavia Praga-Bodo/Glimt – ora 19.45
Ajax Amsterdam-Inter Milano
Liverpool-Atlético Madrid
Bayern Munich-Chelsea
PSG-Atalanta
Joi:
FC Bruges-AS Monaco – ora 19.45
FC Copenhaga-Bayer Leverkusen – ora 19.45
Sporting Lisabona-Kairat Almatî
Eintracht Frankfurt-Galatasaray
Newcastle- FC Barcelona
Manchester City-Napoli