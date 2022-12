Incidente pe drumul campionilor la Buenos Aires. Jucătorii au fost urcaţi în elicoptere / Cinci milioane de fani pe străzi

Defilarea campionilor mondiali pe străzile din Buenos Aires a fost presărată de incidente, astfel că serviciile de securitate au decis ca jucătorii să fie urcaţi în elicoptere.

Peste cinci milioane de argentinieni sunt pe străzile din Buenos Aires, aşteptând autocarul descoperit cu Messi şi coechipierii săi.

Însă fanii au încercat să urce în autocar sau chiar au sărit în acesta când trecea pe sub un pod.

Ca urmare a acestor incidente, forţele de securitate au decis să-i transporte pe jucătorii cu elicoptere la baza de la Ezeiza.

Opt persoane au fost rănite.

Players are already in helicopters 🚁

pic.twitter.com/WCHRKiaw6E

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022