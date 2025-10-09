Indonezia a anulat vizele sportivilor din Israel care voiau să participe la CM de gimnastică de la Jakarta

Autoritățile indoneziene au revocat vizele acordate sportivilor israelieni pentru a participa la CM de gimnastică artistică, programate la Jakarta, între 19 și 25 octombrie.

Nu există relații diplomatice formale între Indonezia și Israel

Peste 500 de sportivi sunt așteptați să participe la eveniment, inițial fiind incluși și israelienii.

„Guvernul indonezian are o politică ferm stabilită de a nu avea niciun contact cu Israelul până când acesta nu recunoaște existența unei Palestine libere și suverane”, a declarat Yusril Ihza Mahendra, ministrul Afacerilor Juridice și Drepturilor Omului.

„Guvernul este ferm și hotărât în poziția sa și nu va acorda vize celor șase sportivi israelieni, care, potrivit presei israeliene, urmau să participe la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta”, a adăugat oficialul indonezian.

Indonezia nu are relații diplomatice formale cu Israelul, iar opinia publică din această țară, majoritar musulmană, susține cauza palestiniană.

Solicitarea oficială a venit din partea federației naționale

Prin urmare, vizele deja acordate sportivilor israelieni au fost revocate la cererea Federației Indoneziene de Gimnastică, a declarat ministrul Imigrației, Agus Andrianto, pentru agenția de presă indoneziană Kompas.com.

„Întregul proces de eliberare a vizelor a fost transparent și desfășurat în mod responsabil, în conformitate cu reglementările aplicabile, iar anularea vizelor urmează unei inițiative și unei solicitări oficiale din partea Federației, care este responsabilă de organizarea evenimentului”, a adăugat el.

În iulie 2023, Jocurile Mondiale pe plajă au fost anulate după ce insula Bali, unde urmau să aibă loc, s-a retras cu o lună înainte de data limită de începere. Motivul oficial invocat a fost unul bugetar, dar presa locală a relatat reticența guvernatorului din Bali, Wayan Koster, de a găzdui o delegație israeliană.

În martie, Indonezia și-a retras candidatura sa pentru a găzdui Cupa Mondială U20, după ce Wayan Koster și guvernatorul de atunci al Java Centrală, Ganjar Pranowo, și-au exprimat opoziția față de prezența echipei naționale israeliene.