Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO

Indonezia a promis, joi, că va continua să joace „un rol activ” în sportul mondial, în ciuda sancţiunilor impuse cu o zi înainte de Comitetul Olimpic Internaţional (COI), care a solicitat federaţiilor sportive să nu mai organizeze competiţii în această ţară, ca urmare a revocării vizelor gimnaştilor israelieni, relatează AFP.

Ministrul Tineretului şi Sportului din această ţară, Erick Thohir, a declarat că se aştepta la „consecinţe” după ce ţara a refuzat să găzduiască sportivii israelieni pentru Campionatele Mondiale de Gimnastică.

Dar el a scris pe X: „Indonezia va continua să joace un rol activ în diverse evenimente sportive la nivel sud-estic asiatic, asiatic şi mondial, astfel încât sportul indonezian să poată servi drept ambasador şi să reflecte puterea naţiunii în ochii lumii”.

El continuă subliniind că ţara sa „aderă la principiul menţinerii securităţii, ordinii publice şi interesului public în cadrul fiecărui eveniment internaţional organizat. Pe această bază, Indonezia a luat măsuri pentru a împiedica sosirea delegaţiei israeliene la Campionatele Mondiale de Gimnastică”.

Ca represalii, CIO a anunţat miercuri că întrerupe dialogul cu ţara, o lovitură dură pentru acest stat asiatic care visează să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036.

CIO a solicitat, de asemenea, federaţiilor sportive să nu mai organizeze evenimente în Indonezia şi a convocat Comitetul Olimpic Indonezian (CNO) şi Federaţia Internaţională de Gimnastică la sediul instituţiei, la Lausanne, „pentru a discuta situaţia care a apărut”.

Indonezia şi-a exprimat în repetate rânduri, începând din 2021, interesul pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2036.

Cu 286 de milioane de locuitori, este a patra ţară din lume ca populaţie şi cea mai mare ţară după India care nu a găzduit niciodată Jocurile.

Indonezia, care este şi ţara cu cea mai mare populaţie musulmană din lume, nu întreţine relaţii diplomatice oficiale cu Israelul, iar opinia publică susţine cauza palestiniană.